ROC Ter AA in Helmond zesde op landelijke lijst mbo's

Helmondse Esmah Lahlah is wethouder in Tilburg: ‘Ik gun iedereen dat-ie zichzelf kan zijn, ook mezelf’

10 januari HELMOND/TILBURG - Geboren en opgegroeid in de Helmondse Leonardusbuurt, gestudeerd en gepromoveerd in Tilburg, en sinds vorig jaar wethouder in die stad. Esmah Lahlah over haar jeugd, haar hoofddoek en haar visie.