ROC Ter AA scoort goed in Keuzegids

Via Code Oranje van omstreden De Mos willen Brabantse politici een voet tussen de deur in Den Haag

12 januari DEN HAAG - Negen Zuidoost-Brabanders met hun wortels in lokale partijen hebben zich aangesloten bij Code Oranje. Dat is de beweging van het omstreden Haagse raadslid Richard de Mos. Ze hopen via de landelijke partij meer aandacht te krijgen voor lokale zorgen.