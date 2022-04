Rocken met The Hot Jumpers: wie was er bij?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - The Hot Jumpers in Helmond? De Haagse indorockband was populair in de jaren 60. Waar ze precies heeft gespeeld en wanneer de foto is gemaakt, heeft de fotograaf helaas niet vermeld.

Wie herkent zichzelf of een ander? Wie weet waar The Hot Jumpers hebben opgetreden in Helmond of de regio of was er bij? Deel uw herinneringen met ons door een mail te sturen naar helmond@ed.nl.

Lees onder de foto over het bezoek van Jan Janssen aan een Helmondse fietsenwinkel

Volledig scherm Jan Janssen (met bril) op de drempel van een Helmondse fietsenzaak. © Jozef van den Broek

Het schuurtje van Jan van Nuenen werd de showroom voor racefietsen

,,Vroeger had je zwarte fietsen. Dat was het. Nu verandert alles zo snel. Het gaat zo ver allemaal. Dat is bijna niet meer bij te houden.’’ De 81-jarige Tonnie van Nuenen weet waar ze het over heeft. Ze is nog elke dag te vinden in ‘de oudste fietsenzaak van Helmond’, rijwiel & bromfietshandel Den Drietip-Van Nuenen in de binnenstad.

,,We zijn gewoon een ouderwetse fietsenwinkel. Sinds wanneer ook alweer Jan? Op 29 mei 1948 zijn we open gegaan.’’ Volgend jaar kunnen Tonnie en haar man Jan van Nuenen het 75-jarig jubileum van hun zaak aan de Drietipstraat vieren.

Quote Wij kenden Jan Janssen van zijn fietsen. Hij kwam wel vaker bij ons in de winkel, dat was niks bijzonders Tonnie van Nuenen, rijwielhandel Den Drietip

Zij stapten in de zaak die opa Martinus had opgericht. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer. Zoon Mark herkende zichzelf op de foto van vorige week. ,,Dat menneke links vooraan, dat ben ik. Ik was vijf. Mijn moeder heeft meteen de fotoalbums erbij gepakt. Dit was bij de opening van een nieuwe showroom.’’

Jan Janssen-fietsen

Tourwinnaar Jan Janssen kwam het lintje doorknippen. Hij is de grote man in het midden, met bril en stropdas. Rechts naast hem staat winkeleigenaar Jan van Nuenen. ,,Wij kenden Jan Janssen van zijn fietsen. Hij kwam wel vaker bij ons in de winkel, dat was niks bijzonders. Dan kwam hij met de grossier mee als-ie nieuwe fietsen had. Het is een heel normale, aardige man.’’

De oud-profwielrenner, die in 1968 de Tour de France won, had het merk Jan Janssen opgericht. Die fietsen kwamen bij Van Nuenen in de winkel. De nieuwe showroom die Janssen in maart 1976 kwam openen, was speciaal gemaakt voor de racefietsen.

,,Steeds meer mensen vroegen ernaar. Wij hadden er helemaal geen plek voor in onze winkel’’, zegt Tonnie van Nuenen. ,,Toen zijn we een berging gaan vertimmeren, alleen voor racefietsen. Jan Janssen heeft later trouwens ook onze nieuwe winkel in Nuenen geopend. Die hebben we al lang niet meer.’’

Mark van Nuenen is inmiddels 52 en eigenaar van de zaak. Niet dat vader Jan en moeder Tonnie - beiden 81 - uit beeld zijn. Jan doet nog af en toe een boodschap. ,,Verder hobbyt hij veel. Vogelhuisjes maken’’, zegt Tonnie van Nuenen. Zelf is ze nog elke dag in de winkel bezig. ,,In de werkplaats. Fietsen meegeven aan klanten. En de winkel opruimen doe ik ook. Het zijn allemaal mannen hier, hè.’’