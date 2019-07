Roer gaat om bij Senzer na affaire rond directeur Arbeidsintegratie

Eind 2018 werd duidelijk dat bij Senzer sprake was van een crisissfeer. De onvrede over de toenmalig directeur Arbeidsintegratie, René Niks, was zo groot geworden, dat de ondernemingsraad en tientallen medewerkers zijn vertrek eisten. Niks werd op non-actief gesteld en kwam in februari overeen dat hij Senzer zou gaan verlaten. In maart ging hij aan de slag bij Dariuz, een zakelijk partner van Senzer.

Symptoom

In maart gaven de ondernemingsraad en het dagelijks bestuur van Senzer opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de interne bedrijfscultuur. Ze schakelden hiervoor Hubé HRM Advies in. Dit bureau heeft geconstateerd dat de escalatie binnen de afdeling Arbeidsintegratie ‘een symptoom is van patronen die diepgeworteld in de totale begeleidingsorganisatie liggen’.

Dat het bij Arbeidsintegratie zo misliep, is waarschijnlijk omdat ‘dit bedrijfsonderdeel het meeste is beïnvloed door de fusie die heeft plaatsgevonden in 2016 tussen de Atlant Groep en Werk en Inkomen van de gemeente Helmond’, aldus Hubé.

Veel onduidelijkheid

Het adviesbureau deed observaties en sprak met 45 personen, onder wie algemeen directeur René Walenberg (inmiddels met pensioen), de interim-directeur Arbeidsintegratie, mensen van de ondernemingsraad en vertrouwenspersonen. Het vond negen verontrustende patronen, waaronder verwarring over de koers van de organisatie, veel personele wisselingen, onduidelijke rolverdelingen, wij-zij-denken, verschillende werkelijkheden, verschillende maatstaven en geen of eenzijdige communicatie.

Concrete voorbeelden: er werd veelvuldig geschoven met mensen, managers en teamleiders binnen Arbeidsintegratie kregen de opdracht om medewerkers ‘eruit te werken’, de directie wist niet wat er op de werkvloer speelde, er werd geroddeld, medewerkers waren bang om kritiek te uiten en veel werd in achterkamertjes besproken.

Belofte