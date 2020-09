Rol nertsen bij coronabesmetting groter dan gedacht

Hoewel dat niet meer vast te stellen is, gaan onderzoekers er toch vanuit het aantal mensen dat direct door nertsen besmet is, ook veel hoger is dan eerst werd gedacht.

Het zijn uitkomsten van een onderzoek door een team van wetenschappers. Ze komen van 10 Nederlandse onderzoeksinstituten en ze hebben de genetische mutaties van de coronavirussen bij nertsenboerderijen onderzocht. Zowel bij mensen, als bij nertsen en katten.

Quote We snappen niet hoe het kan dat het virus op die nertsen­boer­de­rij­en maar door sukkelt Marion Koopmans

Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC en lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert, was lid van het onderzoeksteam. Ze zegt dat het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe het virus zich verspreidt. ,,En eigenlijk is het antwoord: we weten het niet. We snappen niet hoe het kan dat het virus op die nertsenboerderijen maar door sukkelt.”

Geen opzet

Koopmans benadrukt dat ze niet denkt aan opzet van nertsenhouders. Er zijn geruchten dat die mogelijk zelf de hand hebben in het verspreiden van het virus omdat noodgedwongen ruimen financieel aantrekkelijk zou zijn. ,,Ik doe niet mee aan die stemmingmakerij. Die besmettingen zijn ook heel erg voor de nertsenhouders. Het is gewoon een vreselijk lastig virus om in te dammen. Op de een of andere manier springt het steeds weer over. Maar hoe? Wij hebben nog geen antwoord gevonden”.

Zijn nertsen de missende schakel?

De analyse van het virus en de varianten en het groot aantal besmettingen (bij tweederde van de onderzochte werknemers) leidde bij de deskundigen tot de conclusie dat besmetting van nerts op mens veel vaker voorkomt dan werd aangenomen. Koopmans vindt dat verder onderzoek gedaan moet worden naar de rol van pelsdieren bij de uitbraak van het coronavirus in China. ,,Het staat vast dat het virus bij vleermuizen vandaan komt en dat het bij mensen terecht kwam. Maar daar tussen zit nog een gat. Daar moet een diersoort zitten waarmee mensen veel in aanraking komen. Het zou goed zijn om die missende schakel verder te onderzoeken".

Als er een les te trekken is uit het onderzoek, dan is het volgens Koopmans wel dat in de toekomst bij een uitbraak veel meer onderzoek gedaan moet worden naar de rol van dieren: ,,Bij bron en contactonderzoek hebben we ons alleen gefocust op de mens. Maar wie weet is er een parallel systeem wereldwijd onder dieren.”

Virus niet ‘weggelekt’ naar omgeving

Ook katten werden door het team onderzocht. Elf zwerfkatten die rondhingen bij nertsenfarms bleken het virus gehad te hebben. Bij de onderzochte huiskatten werden geen coronasporen aangetroffen. Maar dat betekent niet dat zij het niet kunnen krijgen. Dieren vertonen niet of nauwelijks symptomen. Volgens de onderzoekers zijn de virusvarianten op de nertsenhouderijen niet ‘weggelekt’naar de omgeving. Maar veel werknemers zijn arbeidsmigranten. Of in hun omgeving het virus wel weglekte kon Koopmans niet zeggen.

Wat wel vast staat is dat dat er momenteel 50 nertsenbedrijven besmet verklaard zijn en geruimd. De laatste twee besmettingen waren op 7 september in Deurne en Wilbertsoord.

Volledig scherm Viroloog Marion Koopmans © ANP

