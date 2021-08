Rondje Helmond blijft populair: ‘Maar wie niet hier uit de buurt komt, moet goed opletten’

HELMOND - Zelfs in een druilerige zomer blijft het Rondje Helmond onverminderd populair onder sportievelingen. Een tocht langs mooie plekjes van Helmond met flink minder hobbels nu delen van het traject - zoals het Piet van Bokhovenpad - een verse laag asfalt hebben gekregen. Maar is de route ook veilig en aantrekkelijk? Het ED rijdt een rondje met Wim Raaijmakers van de Fietsersbond.

Slechts luttele meters hoeft Wim Raaijmakers vanuit zijn huis aan de 1e Haagstraat per tweewieler af te leggen om aan het Rondje Helmond te beginnen. Dat is zo sinds enkele jaren geleden de Mierloseweg aan het rondje werd toegevoegd. Een extra lusje dat organisator Helmond Marketing wel achterwege had mogen laten, zo steekt de kartrekker van de plaatselijke Fietsersbond aan het begin van zijn tochtje niet onder stoelen of banken.

Met name het oversteken van de Europaweg (ter hoogte van de Warandelaan) zit Raaijmakers niet lekker. ,,Ik vertelde mijn kinderen altijd dat ze moeten oversteken wanneer er geen verkeer is, in plaats van wanneer het licht op groen springt. Er rijden daar zoveel auto’s door rood.” Toch heeft de extra omleiding ook voordelen. ,,Wie panne heeft, kan zijn fiets laten repareren bij Henk van Rooij.” Niet toevallig is de rijwielzaak ook een van de ‘pleisterplaatsen’ langs de route.

Goed opletten

Rijdend over de Mierloseweg merkt Raaijmakers op dat het met de bebording van het rondje het op de meeste plekken wel snor zit. ,,Maar wie niet hier uit de buurt komt, moet goed opletten.” Even verderop - na het oversteken van de Europaweg - stuit de voorvechter van fietsveiligheid echter op een gapend gat in de bewegwijzering. Moet je om het Rondje Helmond voort te zetten nu rechtdoor of rechtsaf? ,,Pas ter hoogte van het kerkhof aan de Hortsedijk kom je weer een bordje tegen.”

Even verderop doemt het lommerrijke buitengebied van Stiphout op. Een passage waar natuurliefhebber Raaijmakers met volle teugen van geniet. ,,Jammer alleen dat er nu overal maïs staat, waardoor je weinig vergezichten hebt.” Het panorama bij de Oude Toren vergoedt veel. ,,Kijk, je ziet daar in de verte de Bavaria-fabrieken.”

Na het doorkruisen van Brandevoort en een stukje Mierlo-Hout moet de fietser op de Goorsebaan even over grind manoeuvreren. De Fietsersbond zou graag zien dat dit stukje onverharde fietsroute geasfalteerd wordt. Dat wil ook de gemeente Helmond, alleen ligt de wijkraad van Mierlo-Hout dwars. Raaijmakers is het oneens met het argument dat de eiken aan het laantje schade oplopen door het asfalteren. ,,Het is ook bewezen dat dit niet zo is.”

Trekpleisters

Ter hoogte van de Kanaaldijk Zuidwest dient een volgende extra lus in het parcours zich aan. In plaats van de brug over en dan rechtsaf naar de Kanaaldijk Zuidoost, gaat de fietser nu linksaf richting Cacaofabriek en even later Hotel Fitland. Een ommetje om twee nieuwe Helmondse trekpleisters aan het parcours toe te voegen. ,,Maar ook door een stuk niemandsland langs het kanaal. Ik zou ervoor pleiten om fietsers twee keuzes te bieden: dit extra lusje of gewoon de oude route”, stelt Raaijmakers tijdens een koffiepauze voor.

Heel wat keren fietste hij het rondje. ,,Mijn persoonlijk record is net iets minder dan anderhalf uur.” Grinnikend: ,,Maar toen reed ik nogal eens door rood.” Met dat gepolijste, nieuwe asfalt op het Piet van Bokhovenpad zou hij zomaar weer in de buurt kunnen komen van zijn toptijden. ,,Er is in Helmond veel rood asfalt bijgekomen voor fietsers en dat is een goede zaak.”

In de kern is er volgens Raaijmakers weinig veranderd aan het rondje. ,,Er zijn niet héél veel kilometers toegevoegd. Wel zijn er meer bewegwijzerde routes vanuit het centrum naar het traject.”