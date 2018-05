Rondje Helmond plezier voor hele familie

Ze melden zich op deze zonovergoten zondagochtend even na tien uur op de heuvel in de wijk Dierdonk om een stempelkaart, rebusformulier en het driehoekige vlaggetje voor achterop de fiets af te halen.

De eerste rondrit van dit seizoen trekt enkele honderden deelnemers onder ideale weersomstandigheden: droog, warm en een licht briesje ter verkoeling. Het is de zestiende keer dat dit rondje Helmond, een initiatief van Helmond Marketing, wordt verzorgd.

Opa en oma Scheepens hebben, uiteraard, een fiets met elektrische trapondersteuning tot hun beschikking. Pappa en mamma rijden op een gewone fiets. Loena van zeven gaat het voor het eerst helemaal zelf proberen op haar roze-paarse fiets. ,,We zien wel hoe lang ze het volhoudt", zegt haar moeder. Loena zelf heeft er alle vertrouwen in dat het haar gaat lukken om de hele route te rijden. Dex van vijf hoeft niet te trappen, hij zit achterop bij mama. ,,Ik trap wel voor twee", zegt ze met een brede glimlach.

Brandweerauto's

Waar verheugt Dex zich het meest op? ,,Hij praat al een week over de brandweerauto's van het Jan Visser museum", zegt mamma. Dex zelf zou het liefst naar Disneyland Parijs willen gaan, maar dat zit er vandaag niet in.

Volledig scherm Opa pompt en kleinzoon heeft lol met de brandweerspuit. © vrij

Een half uurtje later zitten Dex en Loena samen in de cabine van een antieke vuurrode Ford blusauto. Dex krijgt de pet van de brandweercommandant op en heeft de grootste lol. Loena meldt dat het fietsen haar tot nu toe goed afgaat. ,,Ik kan al in de derde versnelling."

De stop bij het Jan Visser museum blijkt erg populair. Grote drukte bij vooral de antieke brandweerauto's en motorspuiten. Maar ook de bakkerij, de smederij en het koele museum zelf met antieke landbouwwerktuigen trekken publiek. Het kleine terras zit overvol.

De taakverdeling bij de brandweer-expositie ligt grotendeels vast. Opa bedient de handpomp ('Dit zou toch een vrije dag zijn?'), de kleinkinderen hebben de grootste lol met het water dat uit de slang spuit en de ouders leggen alles met de smartphone vast.

De route (die in twee richtingen kan worden gereden) voert langs de randen van de gemeente. Wie dat wil kan ook een deel van het centrum meenemen, met het gemeentemuseum Helmond, het kasteel en de Kunsthal als mogelijke stops. Maar de meeste deelnemers kiezen er toch voor om op de doorgaande route te blijven.

Groen

Het is opvallend hoe groen de rand van Helmond is. De tocht voert langs landerijen, waar koeien de schaduw van bomen opzoeken. Dwars door het bos van de Warande. Je ziet golfers hun balletje slaan en het vaandelteam van de hockeyclub zich in het zweet werken.

Tal van horeca-ondernemingen doen mee en ontvangen de fietsers op hun terrassen. Met dit weer doen vooral de ijssalons goede zaken.

De deelnemers laten bij stempelposten hun deelnemerskaarten markeren. De kinderen kunnen ondertussen proberen een rebus op te lossen.

Scootmobiel

Het zijn niet alleen fietsers die de route rijden. Kees de Gooijer is aangewezen op zijn scootmobiel. Hij kijkt uit naar de tocht, samen met zijn vrouw op de fiets. ,,Of mijn scootmobiel het uithoudt? Ja hoor, gemakkelijk. Ik heb het al een keer of vier, vijf gedaan."