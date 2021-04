Rondje Helmond vanaf volgend jaar door een bloemenzee

HELMOND - Wie in 2022 het Rondje Helmond fietst of wandelt ziet onderweg overal kleurige bloemen. Met het project Heel Helmond bloeit wil Natuurplatform Helmond bermen, slootkanten en groenstroken langs de route veranderen in een jaarlijks terugkerende bloemenzee.

De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar als het aan het Natuurplatform Helmond (NPH) ligt, zal in 2022 de route van het fiets- en wandelrondje Helmond flink in bloei staan. Bij het samenwerkingsverband van zeven Helmondse natuurverenigingen gaat het altijd om veel meer dan alleen de bloemen. Voor hen gaat het om de biodiversiteit, de verscheidenheid van beplanting om de natuur in balans te houden. Dit ten behoeve van de het bodemleven, vlinders, bijen, hommels en andere insecten. Daarnaast hoopt het platform ook te bereiken dat de mensen meer oog krijgen voor het belang van de natuur.

Opstellen van een zaaiplan

De plannen van het NPH, de gemeente en de firma Du Pré zijn om het Rondje Helmond te onderzoeken op geschiktheid voor locaties, plantensoorten, het opstellen van een zaaiplan voor de uitvoering in het najaar 2021.

Het NPH zal met vrijwilligers van de zeven aangesloten natuurverenigingen de betreffende kavels volgens een door hoveniersbedrijf Du Pré uitgewerkt schema op de mogelijkheden gaan inspecteren. Du Pré zal naar aanleiding daarvan een zaaiplan opstellen. Men hoopt met hulp van inwoners van Helmond en scholen de uitvoering, het inzaaien te kunnen oppakken. De betrokkenheid van inwoners van de stad staat bij het NPH hoog in het vaandel.

Eenmaal per jaar maaien en knuppelen

Volgens Jan van Hoek (71) , secretaris van het NPH gaan de vrijwilligers in april aan de slag met het inventariseren. Du Pré zal daarna in mei starten met de voorbereiding van de grond. ,,Overigens moet het gemeentebeleid nog wel aangepast worden. Het kostenplaatje verandert ook. In plaats van zes maal per jaar maaien, is dan nog maar één maal per jaar maaien en knuppelen nodig. Het laatste om het aanwezige zaad goed los te maken. Het maaisel wordt na drie weken afgevoerd om de grond te verschralen.”

Daarnaast zal na een jaar of vijf bekeken moeten worden hoe het er bij staat en of er nog extra actie nodig is omdat dan mogelijk bepaalde planten overheersen.

Overigens wordt er begonnen met bloemzaad voor meer- en eenjarige bloemen. Dit laatste om er voor te zorgen dat je na de eerste keer zaaien ‘meteen’ bloemen als resultaat van ieders inzet in het gebied ziet.