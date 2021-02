Roostermaker al twee dagen aan het puzzelen: ‘Eindexamenklassen willen we in het ritme houden waarin ze nu zitten’

Dealer en koper opgepakt in Helmond, veertig bolletjes harddrugs in beslag genomen

27 februari HELMOND - Op de Straakvense Bosdijk in Helmond zijn vrijdag twee mannen op heterdaad aangehouden bij een drugsdeal: een 34-jarige Helmonder en een 29-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het gaat om een dealer en een koper. Dat meldt de politie. Die kwamen de deal op het spoor in een lopend onderzoek.