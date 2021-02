Roostermaker van het Carolus Borromeus al twee dagen aan het puzzelen

‘De vrienden­groep missen we dit voetbalsei­zoen nog wel het meest’, zeggen PS­V-supporters over rampsei­zoen

19:19 EINDHOVEN - In de laatste minuten van de topper scoorde Ajax alsnog de 1-1 en dompelde daarmee PSV in rouw. Het laatste sprankje hoop leek verkeken, voor het rampseizoen dat te leiden had onder corona en slechte resultaten. Hoe worstelen supporters zich daar doorheen, zonder bezoek aan het stad of de kroeg?