‘Rotte plekken’ in Helmondse Heistraat verdwijnen; 66 nieuwe woningen bij winkelplein en aan het park

Dementie op jonge leeftijd: 'Impact is groot, omdat ze nog midden in het leven staan’

AARLE-RIXTEL – Wie dementie krijgt op jonge leeftijd, wil niet tussen de ouderen terechtkomen. Reden voor De Zorgboog om zorgwoningen speciaal voor deze doelgroep in te richten. ,,De impact van de ziekte is op deze leeftijd groot, omdat ze nog midden in het leven staan.”