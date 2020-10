Route langs ‘eerlijke winkels’: we willen mensen ook verrassen

Praktijk lastig

Je kunt duurzaam willen ondernemen, de praktijk is soms lastig. ,,Je moet uiteindelijk gewoon de zaak draaiende houden en dus een balans zien te vinden", denkt eigenares Femke van Os van speelgoedwinkel 3 Vosjes. Ze heeft veel duurzame producten, zoals houten speelgoed, uit rietsuiker gemaakt plastic landbouwvoertuigen en diertjes van zaagsel en milieuvriendelijke lijm. ,,Het zaagsel blijft over bij het maken van het andere houten speelgoed. Zo wordt al het hout gebruikt", legt ze uit.

Verder is het ook een kwestie van nadenken. Ze wijst op een speelgoedbruggetje. ,,Er is natuurlijk rubber in verwerkt, de verpakking is van gerecycled papier. Verder weet ik niet hoe duurzaam die fabriek is. Maar het is een Nederlands product, er is weinig transport nodig. Alleen daardoor kan het al milieuvriendelijker zijn dan duurzaam speelgoed uit China.”