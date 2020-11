Rouwauto bij zorgcentrum vernield terwijl overledene opgehaald wordt

Paalresten wijzen op bewoning hart toen Helmond nog geen stad was

13:00 HELMOND - Gevonden grondsporen van houten staanders in het hart van Helmond duiden erop dat daar al gewoond werd voordat Helmond een stad was. Archeologen zijn er op gestuit bij opgravingswerk aan het Beugelsplein, waar ooit onder meer garage Van der Meulen-Ansems was.