Rowin Hellings uit Helmond kocht ook als 18-jarige een ticket voor een ruimtereis, maar híj ging niet en was wel bijna al zijn geld kwijt

Kort nieuws 15 van 24 duurzame keukens geplaatst bij renovatie­pro­ject Woonpart­ners in Rijpelberg

20 juli HELMOND - Niet 24, maar 15 duurzame keukens heeft Woonpartners geplaatst bij een renovatieproject in Helmond. Tien staan er in eengezins- en vijf in seniorenwoningen aan de Nemerlaerhof in de wijk Rijpelberg.