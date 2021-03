Rozenhart voor alle medewerkers van het Elkerliek

‘Willie Wortels’ van TU/e Campus winnen miljoen euro

3 maart EINDHOVEN - Een controller waarmee blinden kunnen appen? Of een vernuftige installatie waarmee energie uit ijzerpoeder wordt vrijgemaakt? Het zijn enkele succesnummers die voortkomen uit innovation Space op de TU/e Campus waar studenten in teams hard werken aan innovaties. De nieuwe manier van onderwijs is in Den Haag opgevallen. De eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie gaat naar Eindhoven. Het bedrag? 1,2 miljoen euro.