RTL-journalist voelt zich 'genaaid' door Shownieuws en Helmondse presentator Evert Santegoeds

Het verhaal had grote impact en wekte de interesse van verschillende actualiteitenprogramma’s, waaronder Shownieuws. Hoewel Verlaan van tevoren aangaf niets te willen zeggen over het netwerk en de BN’ers, wilde Shownieuws, dat doorgaans 400.000 kijkers trekt, toch langskomen voor een interview.

In twijfel

Tot zijn grote verbazing hield Shownieuws het gesprek over tweestapsverificatie echter achterwege en trok roddeljournalist Evert Santegoeds het verhaal van Verlaan in twijfel. Zijn redactie had een paar internetexperts ingeschakeld met het verzoek zelf onderzoek te doen naar de gelekte foto’s.

,,We hebben er een paar benaderd om te vragen: hoe zit dit? Die zijn meteen begonnen met het afstruinen van het dark web. Ze hebben werkelijk geen één spoor daarvan gevonden. Het zijn absolute techneuten, experts op hun vakgebied. Als die tot de conclusie komen dat er niets te vinden lijkt, dan kun je dat verhaal toch wel in twijfel gaan trekken.”

Bijval op Twitter

Niet alleen voelt Verlaan zich voor de gek gehouden door de redactie van Shownieuws, ook stelt hij dat er veel feitelijke onjuistheden in het item zitten. ,,Ze komen met een heel verhaal dat de foto’s worden verspreid op het dark web. Geen idee waar ze die informatie vandaan halen. Dat heb ik in elk geval nooit gezegd. Die foto’s staan gewoon op het ‘normale’ internet.”

Verlaan deelde zijn frustraties op Twitter en kreeg direct bijval van verschillende bekende Twitteraars, onder wie Blendle-baas Alexander Klöpping, SP-Kamerlid Peter Kwint, NOS-techjournalist Joost Schellevis en AD-verslaggever Chris Klomp. Verlaan probeert zelf al dagen in contact te komen met Shownieuws, maar die laat niets van zich horen. ,,Mij hoeven ze in elk geval niet meer te bellen voor een item.”

Reactie Shownieuws

Santegoeds wil telefonisch niet reageren op de kritieken en de ontstane ophef op sociale media. De redactie van Shownieuws laat weten nog altijd achter de inhoud van het item te staan. ,,Wij meenden dat we een genuanceerd item over dit onderwerp hadden gemaakt dankzij de combinatie van meningen en uitspraken van Daniel, Richard Lamb en Evert Santegoeds die zelf cyber experts geraadpleegd had.“

,,We betreuren het dat Daniel zich tekort gedaan voelt in hoe we zijn mening gepresenteerd hebben. Dat was zeker niet de bedoeling, we respecteren hem als expert en hebben hem ook zo willen behandelen. We zien geen aanleiding tot rectificeren, het item bevat geen feitelijke onjuistheden.”