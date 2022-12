Ruim 175 jaar na zijn dood helpt huisarts Beels nog steeds mensen

met video Man (64) raakt zwaarge­wond bij steekpar­tij in Helmondse woning, verdachte aangehou­den

HELMOND - Bij een steekpartij in een woning aan de Kluisstraat in Helmond is zaterdagavond een man (64) zwaargewond geraakt. De politie hield een verdachte aan, die ook in de woning aanwezig was.

11 december