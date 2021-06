Ruim 4.200 huishoudens in Helmond hebben problematische schulden; arme ouders vinden gemakkelijker hulp voor kinderen

De gemeente Helmond houdt nauwgezet bij hoeveel mensen in armoede leven of schulden hebben. Wie naar de data kijkt van de voorbije jaren, ziet een aantal duidelijk trends. Zo is er een steeds belangrijkere rol voor Stichting Leergeld weggelegd om minima in Helmond vooruit te helpen. In 2016 werden door de stichting nog 1.408 gezinnen geholpen, inmiddels groeide dat aantal in 2020 aan tot 2.158 huishoudens.