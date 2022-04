Ruim 8500 euro opgehaald voor jonge diabetespatiënten van Elkerliek ziekenhuis

Jongen (14) opgewacht en mishandeld in Stiphoutse Bossen, jonge verdachten niet meer gevonden

HELMOND - Een jongen (14) is woensdagochtend in de Stiphoutse Bossen bij Helmond opgewacht door twee jonge jongens die hem daarna mishandelden en bedreigden. Het slachtoffer hield daar snijwonden aan over. Dat meldt de politie.

6 april