Ruim zeshonders mountainbikers bij 25ste veldronde van Stiphout

HELMOND - Voor mountainbikers organiseert Tourclub (TC) Stiphout zondag voor de 25ste keer de veldronde van Stiphout door de Stiphoutse bossen, en over het ‘dak van Brabant’. Met dit keer een speciale – nog geheime – verrassing in de route.

Naar verwachting zullen meer dan zeshonderd deelnemers de afstanden van 30, 45 of 60 kilometer afleggen op de jubileum-veldronde.

,,We moeten tegenwoordig vele voorschriften en regels naleven”, stelt Jan Manders (57), die in de organisatie zit. ,,Daarnaast willen we zelf ook voldoen aan de ‘extra goed geregeld’-kwalificatie van wielersportbond NTFU. Zo wordt de bewijzering niet meer aan de bomen vastgeniet, kunnen de fietsen schoongespoten worden en rijden we na afloop de gehele route na op afval.”

Een groot verschil met vroeger is volgens hem dat de stafkaarten vervangen zijn door gedetailleerde kaarten op de computer die alleen nog maar met gps nagereden hoeven te worden. Maar ook dat de deelname van vrouwen in de fietssport explosief gegroeid is.

Rondgebazuind

Mede-organisator Peter Vinke: ,,25 jaar geleden kwam Manders met het idee om een veldrit te organiseren. Hij had het al zo rondgebazuind dat we er niet meer onderuit konden.” De eerste veldrit met 240 deelnemers liep ook al over vuilnisbelt Gulbergen, oftewel het ‘dak van Brabant’. Vinke: ,,De vrachtwagens die door de week de vuilnisbelt met leem afdekten, verloren nogal eens wat op de route naar boven. Via de achterbanden kwam de leem op de rug van de mountainbikers.” Het was volgens hem net ingedroogde chipolatapudding die drie tot vier centimeter dik op de rug van de mountainbikers zat vastgeplakt. Geen nood, een hogedrukreiniger bracht uitkomst...

Bladblazer

Vinke memoreert ook de keer dat ze met een op de fiets vastgemaakte bladblazer de route schoon veegden. Helaas stormde het die nacht waardoor alles opnieuw moest.

Deelnemers komen uit de regio, maar ook uit Belgie en Duitsland. Profwielrenner Erik Dekker zou hebben toegezegd om met enkele profs te komen fietsen.

De start is op Sportpark Molenven 3 in Helmond. Kosten 5 euro, NFTU-leden 4 euro, onder 16 jaar gratis. Voorinschrijving en informatie via: tcstiphout.nl. Voor 7- tot 12-jarigen is op het HAC-terrein een gratis clinic door een professioneel trainer. Belangstellenden zijn nadrukkelijk welkom bij de pauzeplaats bij kasteel Croy.