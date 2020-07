Russische vrouw uit Zuidoost-Brabant kan uitgeleverd worden, advocate vreest voor politieke vervolging

Theaters in Zuid­oost-Bra­bant gaan ‘digitale’ stoelen aanbieden

14:31 EINDHOVEN - Volle zalen zitten er voorlopig nog niet in. Met ‘V-tickets’ hopen theaters in Zuidoost-Brabant vanaf september de zaalbezetting virtueel te kunnen opschroeven. Met zo’n ticket kun je vanuit je luie stoel toch bij een voorstelling zijn. De Schalm in Veldhoven is de Brabantse pionier.