Rustige studieplek in bieb Helmond

HELMOND - Het is mei, nog even volhouden en dan is het vakantie. Eerst moeten scholieren en studenten hun eindexamens, tentamens en scripties zien te doorstaan. Een geschikte studieplek is daarbij van groot belang, maar niet snel gevonden. Bibliotheek Helmond biedt een oplossing: study-share.

,,We willen jongeren graag een rustige plek aanbieden," zegt Wilma Swinkels van Bibliotheek Helmond. De bieb biedt vanaf maandag iedere werkdag een speciale ruimte op de tweede verdieping aan waar de studerende jeugd rustig kan werken. Wie er gebruik van wil maken, kan zich aanmelden via de site of gewoon binnenlopen.

Al langere tijd doet de etage dienst als stilteplek. ,,Er zijn momenten dat er dertig of veertig studenten zitten", aldus Swinkels. Na het voorbeeld van de bibliotheken in Eindhoven en Amsterdam komt er nu ook een 'studiebob' die in de gaten houdt dat blokkers zelf ook stil blijven en die (met toestemming) telefoons bewaart om afleiding te voorkomen.

Verplichte pauzes

Swinkels denkt dat vooral de verplichte pauzes (twee van een kwartier per drie uur durend blok) deelnemers trekt. ,,Leren werkt voor iedereen anders. Sommigen hebben baat bij de structuur die we nu bieden door pauzes te verplichten. Die zijn van belang bij het leren, maar lang niet iedereen heeft dat door."

De animo voor het nieuwe aanbod is nog gering. ,,Het is nog even aftasten. Ze weten ons al te vinden. Andere bibliotheken krijgen veel positieve reacties." Swinkels verwacht dat als studyshare eenmaal begonnen is, meer mensen aansluiten.

Eindexamens

Helaas is er op dit moment ook een tekort aan vrijwillige begeleiders om het hele programma te vullen. ,,We hebben een advertentie op helmondvoorelkaar.nl geplaatst, maar we hebben nog weinig reacties", zegt Swinkels.