Ruzie in drugscircuit aanleiding schietpartij waarbij peuter gewond raakte, Helmonder (21) bij inval opgepakt

Vlak voor de schietpartij hadden inzittenden van twee auto's hevige ruzie met elkaar. De politie, die met twintig rechercheurs werkt aan deze zaak, is naarstig op zoek naar getuigen van deze ruzie.

Hard geschreeuwd

,,Inzittenden van beide auto’s hadden vlak voordat geschoten werd ruzie op de Molenstraat”, zo laat de leider van het onderzoek weten. ,,Er werd daarbij hard geschreeuwd of geroepen op de plek waar de auto uiteindelijk onder vuur werd genomen. Het was druk op straat en mensen moeten dat hebben gehoord.“

Sinds maandag was de politie op zoek naar de Helmonder die nu is opgepakt. Hij werd dinsdagmiddag gezien in een woning aan de Heistraat in Helmond. Een arrestatieteam viel rond vier uur de woning binnen. De man zit vast en wordt verhoord door de recherche.

Wat gebeurde er?

Een grijze Volkswagen Golf werd maandagmiddag beschoten ter hoogte van de kruising van de Molenstraat en de Noord Koninginnewal in Helmond. De inzittenden van de auto sloegen op de vlucht, maar door rondvliegende kogels raakten een peuter en een meisje die op dat moment in de buurt waren gewond.

Het 2-jarig meisje zat bij haar moeder achterop de fiets toen een kogel haar been raakte. Het 15-jarige slachtoffer liep een schotwond aan haar arm op. Volgens getuigen reed er vlak na de schoten een groene Opel Astra met hoge snelheid weg. Deze auto werd kort daarna teruggevonden aan de Wolfstraat in Helmond. Ook de inzittenden van deze auto waren gevlucht.

Arrestaties

Diezelfde avond werd op het Doorneind een 23-jarige man uit Helmond in de boeien geslagen. Volgens de politie leek hij op iemand die mogelijk betrokken was bij de schietpartij, maar verder onderzoek wees uit dat hij er niets mee te maken had. Hij geldt niet meer als verdachte, maar als getuige.

Het onderzoeksteam is in het bijzonder nog op zoek naar een man die de moeder en het kleine meisje geholpen heeft. Hij zette de fiets van de moeder recht nadat er geschoten werd. Even later was hij kort in het gezelschap van de mannen die mogelijk in de beschoten auto zaten, maar de recherche denkt niet dat hij tot die groep behoorde.