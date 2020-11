Ruzie in rechtszaal rond Helmondse hennep-rel over medi-wiet

Koning viert zijn verjaardag in Eindhoven, de grote vraag is hoe?

10:00 EINDHOVEN - Waar is dat feestje? Nou in Eindhoven dus. Grote vraag is alleen of het ook echt een feestje wordt. De koninklijke familie viert Koningsdag in de Lichtstad maar hoe en wat is afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona. Komen ze echt of alleen digitaal?