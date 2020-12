Ruzie over gestorven moeder loopt uit de hand in Helmond, messteker moet van OM naar kliniek

Coronavac­ci­na­tie? Huisartsen regio Eindhoven en Helmond zijn er klaar voor

2 december EINDHOVEN - De GGD Brabant-Zuidoost, huisartsen en verpleeghuizen in de regio zijn verrast door de mededeling van minister Hugo de Jonge dat mogelijk al in de week van 4 januari de eerste Nederlanders een coronaprik krijgen. ,,Maar we zijn er klaar voor. Het is prima te doen", zeggen huisartsen in regio Eindhoven en Helmond.