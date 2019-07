Ruziemakers zwaaiden met wapens vlak voor hennepauto in Helmond over de kop ging

HELMOND - Politie heeft een tweede verdachte aangehouden in verband met het ongeluk waarbij vrijdag in Helmond een ‘hennepauto’ op zijn kant belandde. De inzittenden van de wagen waren vlak daarvoor betrokken bij een ruzie waar met wapens werd gezwaaid.

De nu opgepakte verdachte is een 30-jarige man, hij meldde zichzelf op het politiebureau in Rotterdam. Hij ging er meteen na het ongeluk sprintend vandoor samen met nog een man. De derde inzittende van de auto werd ter plekke door omstanders vastgehouden en later opgepakt door de politie. Het gaat om een 56-jarige man, van hem is geen woon- of verblijfplaats bekend.

‘Vol hennep’

Het ongeluk vond vrijdag plaats rond de klok van half vier op het kruispunt bij de Julianabrug. Een auto reed, komend vanuit de Oostende, met hoge snelheid door het rode licht. Daarbij schampte hij een tegenligger, ging een aantal keer over de kop en kwam op de zijkant terecht. Volgens omstanders die te hulp schoten, lag de auto ‘vol hennep', zij zagen ook enkele inzittende wegsprinten.

Hoeveel hennep er precies in de auto is aangetroffen, wil de politie uit onderzoeksbelang niet prijsgeven. Wel werd er behalve drugs ook een vuurwapen in de auto gevonden. Eerder maakte de politie al bekend dat de inzittenden voorafgaand aan het ongeluk vermoedelijk betrokken waren bij een ruzie op de parkeerplaats van zwembad De Wissen. Die ligt een paar honderd meter van het kruispunt vandaan. Bij de ruzie, zo blijkt nu, hebben getuigen ook gezien dat de betrokkenen vuurwapens trokken.

Mogelijk was er sprake van een ripdeal, waarbij de ene partij drugs steelt van een andere partij. Of dat het geval was, kan de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang. Daarbij wordt ook de rol van de twee opgepakte verdachten onder de loep genomen.

Drugscriminelen

De zaak is wel exemplarisch voor het nietsontziende gedrag van criminelen waarmee Helmond de afgelopen maanden juist probeerde af te rekenen: zwaaien met wapens in het openbaar, drugsgerelateerd en onschuldige omstanders - de hennepauto veroorzaakte een ongeluk - worden er de dupe van. Het is wat dat betreft enigszins vergelijkbaar met de schietpartij tussen rivaliserende drugscriminelen op een kruispunt waarbij half januari een meisje en een peuter gewond raakte.