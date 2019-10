Samen carnaval in de Helmondse binnenstad overeind houden

Met vereende krachten het carnaval in de Helmondse binnenstad overeind houden, dat is hun missie. Voor het wijkbeheer was dat jaren terug de reden om iets aan het volksfeest te gaan doen, aldus Jan Terbeek. ,,Sinds het sluiten van de Heipoort was er hier geen zaal of café meer die iets met carnaval deed.” Zo werd er voortaan in De Fonkel drie weken voor carnaval op vrijdag een avond gehouden. Met twee dagen daarna een carnavaleske zondagmiddag voor ouderen. En in januari een ‘oitperbeermiddag'. Het was een schot in de roos. ,,De eerste avond was binnen twee uur uitverkocht”, weet Terbeek.