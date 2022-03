Samen met jongeren Helmond aantrekkelijker maken voor jongeren

,,Een game-hall waar jongeren samen kunnen komen om FiFa en Just Dance te spelen. Of oude spellen zoals Pac-Man en Super Mario”, wees Sanae Yahia op het Lego-bouwwerk voor haar op tafel. ,,In het centrum van Helmond”, voegde groepsgenoot Mo Janssen toe. ,,Zodat het levendiger wordt.”

Ideeën om stad aantrekkelijker te maken

Yahia en Janssen waren woensdag twee van de ongeveer vijftig jongeren op een bijeenkomst van Jeugdvriendelijke Stad Helmond. Met op Lego gebaseerde stop-motion filmpjes droegen ze ideeën aan om hun stad aantrekkelijker te maken. Precies de gedachte achter het project Jeugdvriendelijke Stad, vertelde wethouder Cathalijne Dortmans: ,,We willen dat kinderen en jongeren zich op hun plek voelen in Helmond. En we willen dat ze hier in de toekomst blijven wonen. Dan is het belangrijk om te weten wat zij belangrijk vinden. Niet over, maar mét jongeren praten, dus.”

Met de bijeenkomst in Het Speelhuis sloot Helmond de eerste drie jaar Jeugdvriendelijke Stad feestelijk af. Dortmans stond met jeugdburgemeester Noël Silalahi stil bij de gerealiseerde projecten. Leidraad vormde een jeugdagenda die door een kinder- en jongerenpanel eind 2019 werd opgesteld.

Quote Ik ben trots op Helmond Hangout. We haalden een steeds hogere opkomst. Terwijl het in het begin juist moeilijk was om jongeren te bereiken. Noël Silalahi, Jeugdburgemeester

,,Ik ben trots op Helmond Hangout”, verwees Silalahi naar een online activiteiten-platform dat tijdens de lockdown werd gelanceerd. ,,We haalden een steeds hogere opkomst. Terwijl het in het begin juist moeilijk was om jongeren te bereiken.”

Dortmans benoemde de beweging die is ontstaan. Fysiek, door de inzet van mobiele hangplekken en pannakooien. Symbolisch, met de door kinderen ontworpen mascotte Ridder Rutger. En dankzij de ontstane verbinding. De Jeugdvriendelijke Stad wordt door partijen als de bibliotheek, KunstKwartier, scholen en de LEVgroep omarmd.

Jongeren organiseren activiteiten voor en met elkaar

Die laatste partij nam de regie woensdag symbolisch over van de gemeente. ,,Ons streven is een jeugdcultuur waarbij jongeren voor en met elkaar activiteiten organiseren”, sprak LEVgroep-bestuurder Jolanda Teeuwen haar ambitie uit. ,,Terwijl wij alleen maar hoeven te faciliteren.”

De 21-jarige Yahia kon zich daarin vinden. Als één van de drijvende krachten achter We Care Helmond organiseerde ze verschillende liefdadig- en gezelligheidsactiviteiten. ,,Veel jongeren willen graag helpen om hun omgeving te verbeteren. Ze weten alleen vaak niet hoe ze dat aan moeten pakken.”