Samenloop voor Hoop in Helmond haalt ton op

VIDEO Bokstrai­ner Sjef Weber loopt de SamenLoop voor Hoop in Helmond gewoon op badslip­pers: ‘Zit lekker, hoor’

10:08 HELMOND - Zaterdag om twee uur liepen ze hun eerste ronde over de atletiekbaan in Helmond, ruim achthonderd deelnemers aan de 24 uur durende goededoelenloop SamenLoop voor Hoop. Onder hen: Sjef Weber uit Helmond, die net gezond verklaard is door de doktoren en zijn plaatsgenoot Patrick Schoofs die in december zijn 39-jarige vrouw Wendy verloor door alvleesklierkanker.