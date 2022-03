Saskia Temmink en Thom Hofmann in theaterstuk over meest besproken huwelijk uit de muziekgeschiedenis

EINDHOVEN - Over de liefde tussen pianiste Clara Wieck en componist Robert Schumann gaat de voorstelling ‘Vleugels’, die acteurs Saskia Temmink en Thom Hofmann samen met het Storioni Trio op woensdag 23 maart spelen in het Helmondse Speelhuis.

Het is het meest besproken huwelijk uit de muziekgeschiedenis, dat van de negentiende-eeuwse Duitse pianiste en componist. In 1840 trouwden ze, maar dat ging niet zonder slag of stoot want Clara’s vader was mordicus tegen. Waarom? Vermoedelijk omdat hij zijn getalenteerde dochter en de inkomsten die zij met haar pianospel binnenbracht niet wilde missen.

Van Robert weten we het, maar ook zijn vrouw Clara was een groot muzikaal talent. Opgeleid door haar vader Friedrich, een Duitse pianist en muziekpedagoog, ontwikkelde ze zich tot een veelgevraagde concertpianiste. Waar Clara ging, ging haar vader. Wieck was ook de pianoleraar van Robert Schumann, die zelfs een tijd in het huis van zijn leraar woonde.

Toen Clara zestien was ontstonden er warme gevoelens tussen haar en de tien jaar oudere, toen al gerespecteerde componist en muziekcriticus. Een jaar later, in 1837, verloofden ze zich heimelijk. ‘Je vraagt alleen een eenvoudig ‘ja’? Zo’n klein woordje, zo belangrijk. Zou mijn hart, zo boordevol liefde, dat kleine woordje niet volmondig kunnen geven? Met mijn hele wezen fluister ik het je voor eeuwig toe’, schreef Clara aan haar geliefde.

Verbod

Toen vader Wieck van de romance hoorde verbood hij Clara en Robert alle contact. Robert vroeg hem desondanks om de hand van Clara, een pertinente afwijzing volgde. ‘Mijn gesprek met je vader was verschrikkelijk. De kilheid, de kwaadaardigheid. … Blijft hij ons dwarszitten dan moeten wij elders ons recht zien te halen, dan trouwen wij door tussenkomst van de magistratuur.’

Volledig scherm Thom Hoffman en Saskia Temmink en Storioni Trio repeteren voor hun toneelproductie Vleugels. © Frank de Roo

Twee jaar later tekende Clara een officieel document om zonder haar vaders toestemming in het huwelijk te kunnen treden. De magistratuur moest er inderdaad aan te pas komen en veegde het onredelijke eisenpakket van Clara’s vader van tafel. In september 1840 trouwden Clara en Robert dan toch.

Verzoening

Drie jaar later zou er op verzoek van Wieck een verzoening plaatsvinden tussen hem en (het gezin) van zijn dochter. ‘Tempora mutantur et nos mutamur in illis’ (de tijden veranderen en wij met hen), zo begon hij de brief aan zijn schoonzoon, in wiens ‘edele en oprechte streven’ hij nu alle vertrouwen had.

Robert en Clara kregen acht kinderen. Robert, al jaren geestelijk zwaar in de war, stierf in 1856, Clara in 1896. Ze gaf tot op hoge leeftijd concerten en pianoles en bekommerde zich om de muziek van haar man.

Dagboek

Op hun trouwdag kreeg Clara van Robert een huwelijksdagboek cadeau. ‘Aan dit dagboek vertrouwen wij alles toe, zodat onze harten voor elkaar openblijven. Elke achtste dag zullen we elkaar bij de koffie voorlezen wat we hebben geschreven en onze muzikale voortbrengselen kritisch bespreken’, aldus Robert, die ook nog opmerkte dat ‘alle levensgeluk is gebaseerd op Rust, Vlijt en Spaarzaamheid’.

Was het een goed huwelijk? Aan liefde heeft het in ieder geval niet ontbroken, getuige de duizenden brieven over en weer en de dagboekaantekeningen. Maar mede door Roberts mentale instabiliteit - hij leed aan hallucinaties en depressies - met acht kinderen en een ‘werkende’ moeder met een drukke eigen agenda zal het niet gemakkelijk zijn geweest. Deze woorden van Robert na een jaar huwelijk zijn illustratief: ‘Ze begrijpt mij, ze leest Goethe, de muziek gaat haar boven alles en ze dopt bonen als het moet’.

In Vleugels putten Saskia Temmink en Thom Hoffman uit de liefdesbrieven en de dagboeken van dit beroemde paar. Het Storioni Trio speelt muziek van Robert en Clara, van huisvriend Johannes Brahms en de door Robert bewonderde violist/componist Nicolo Paganini.

Als laatste klinkt de Romanze opus 28 nr.2 in fis, door Robert in 1839 voor Clara geschreven. Clara was zo aan dit werk gehecht dat ze het tijdens elk concert speelde, tot en met haar laatste toe.

‘Vleugels’, met Saskia Temmink en Thom Hofmann en Storioni Trio, Theater Speelhuis, woensdag 23 maart, 20.15u.