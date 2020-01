Savant en Zorgboog zetten in op meer technologie bij zorg aan huis

Helmondse jeugd staat weer op de radar

6:00 HELMOND - De gemeente Helmond heeft het afgelopen jaar 98 uit beeld geraakte jongeren, in beeld gekregen. Er waren zorgen over deze groep jonge mannen en vrouwen, die tussen de achttien en 23 jaar oud waren, omdat het onduidelijk was waar ze zich precies mee bezig hielden.