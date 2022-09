Scènes mogen ontsporen tijdens improvisatietheater in café ‘t Huys

HELMOND _ Een avond met lachen en gezelligheid: daar tekendee improvisatiegroep Croque Monsieur voor in Café 't Huys in Mierlo-Hout. Deze kroeg was even omgetoverd tot theater.

,,Wij weten ook niet zo goed wat we gaan doen”, onthult Leon van der Zanden tegenover ruim veertig mensen in het publiek. Als regisseur opent hij de voorstelling van Croque Monsieur, improvisatietheater. Hij wijst naar een kledingrek en naar de attributentafel met onder andere een dobbelsteen, een roze mini-scooter en een dweilstok. De spelers dragen scènes voor, waarbij één ding centraal staat: improviseren met behulp van het publiek.

Quote Het draagt een les met zich mee. Je zegt ‘ja’ tegen het leven, omdat je móét spelen Leon van der Zanden, Croque Monsieur

De onvoorspelbaarheid komt door het spel van de toneelspelers, zes in totaal met Van der Zanden inbegrepen: Wim Peters, Bas Roozen, Yvonne Molenaar, Angelique Fierens en Marloes Heermskerk. Ze spelen verschillende verhaallijnen waarvoor de aanzet steeds vanuit het publiek komt.

Voorafgaand aan de voorstelling vertelt Van der Zanden waarom hun voorkeur ligt bij dit soort theater, iets waar ze drie jaar geleden mee begonnen. ,,Het draagt een les met zich mee. Je zegt ‘ja’ tegen het leven, omdat je móét spelen.” De andere spelers knikken bevestigend.

Croque Monsieur in actie.

,,We spelen vanavond serieuze scènes die mogen ontsporen.” En dat blijkt. Wim Peters en Yvonne Molenaar zijn in de gevangenis. Het publiek bepaalt dat Peters in de bak zit voor mensenhandel en Molenaar schuldig is aan drugssmokkel. Een ludiek toneelspel volgt met luid gelach vanuit het publiek. In de pauze wordt al geëvalueerd. ,,Het gaat goed, maar we willen zometeen het publiek er nog meer bij betrekken”, zegt Van der Zanden.

Tot de verbeelding

Bram van Gijzel (49) zit achter de bar en is voor de tweede keer bij deze voorstelling. ,,Het is als nieuw voor mij. De voorstelling is spontaan en ik heb veel gelachen.” Zijn favoriete scène is het duo in de gevangenis. ,,Het spreekt tot de verbeelding en dat maakt het leuk", licht Gijzel toe.

Achterin de zaal zit Anneke van de Waarsenburg (56). Ze speelt zelf ook toneel en is erg te spreken over de improvisatiekunsten van de toneelspelers. ,,Het is knap om een scène goed af te ronden”, spreekt ze uit ervaring. ,,Ik heb een leuke avond en daar kwam ik voor.”

Niet volle zalen

De komende tijd staat Croque Monsieur eens in de twee maanden in een kleinschalig theater. Van der Zanden: ,,Het doel is niet om volle zalen te trekken. We willen vooral onze eigen grenzen blijven opzoeken door te improviseren met elkaar.”

Volledig scherm © DCI Media