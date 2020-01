Schade aan dak na brand in Helmond

Helmondse vrouw krijgt verdachte brief van ‘Rabobank’, politie waarschuwt voor andere manier van oplichten

14:17 HELMOND - Een oudere vrouw uit Helmond is deze week bijna slachtoffer geworden van een bijzondere, andere manier van oplichten. Het gaat om een brief van de ‘Rabobank’ die de vrouw in de brievenbus kreeg. Dat schrijft de politie op Facebook.