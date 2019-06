Scheldwoord leidt tot messteek in Helmond

DEN BOSCH - Ruim twintig jaar waren ze als broers. Tot de een de ander uitschold. Dat moest, twee jaar geleden, uitgepraat worden. Veel is er echter niet gezegd door de voormalige vrienden. De beledigde Helmonder plantte een mes in de zij van een ander. Dat moet hem, ook in hoger beroep, vier jaar cel kosten, zo eiste het OM.

Met moeite herhaalde de verdachte (53) maandag voor het Bossche gerechtshof wat hem was toegevoegd. Of, erger, zijn moeder. Moeders beledigen is een heftig iets in zijn cultuur. “Een Nederlands gezegde vindt dat schelden geen pijn doet”, hield een raadsheer hem voor. Een Turks spreekwoord zegt daarentegen dat de tong diepere wonden kan maken dan een wapen, wist de verdachte.

Zo’n belediging kon hij niet laten gaan en daarom wilde hij het op een septemberdag in 2017 uitpraten. Hij wachtte in de Azalealaan zijn voormalige vriend op in zijn auto. Maar toen deze aan kwam fietsen, gooide hij het rijwiel meteen naar de verdachte en begon opnieuw te schelden. De verdachte liep op hem af, greep hem bij zijn T-shirt en stak een mes diep in diens zij. Terug in zijn auto reed hij weg, nadrukkelijk in de richting van het slachtoffer.

Klaplong

Het laatste was een bedreiging, de messteek een poging doodslag, aldus het Openbaar Ministerie. Het kon goed zijn dat de man echt niet van tevoren van plan was zijn tegenstander neer te steken, zoals hij beweerde. Maar toen hij het deed, wist hij goed dat dat heel fout had kunnen aflopen. Het slachtoffer kreeg een klaplong en zijn milt was geraakt.

Advocate Inge Nagelmaker zag die poging doodslag niet. Immers: Nederland heeft zo’n goede eerstehulp-voorzieningen dat de man echt niet zou sterven. Haar cliënt had zelf de man ook aangeraden om naar een dokter te gaan. En dan was het mes nog van bescheiden afmetingen, de steek ging maar zeven centimeter het lichaam in. Omdat het slachtoffer zelf als eerste met zijn fiets had gesmeten, en een bokser is, was de steek volgens haar zelfverdediging.

Dat kon er bij het OM niet in. Op beelden is duidelijk te zien dat de verdachte zijn auto uitkomt, direct naar de man loopt en hem neersteekt. Dat zeggen ook getuigen. En dat Nederland snelle ambulances heeft wil niet zeggen dat messteken voortaan moeten kunnen, vond de advocaat-generaal. Het hof had dat ook al –enigszins verbaasd- geconstateerd.

Niet verzekerd

De Helmonder was twee jaar geleden al veroordeeld tot vier jaar cel, plus een flinke schadevergoeding. Het slachtoffer bleek niet verzekerd, en kreeg daarom dikke rekeningen van het ziekenhuis die volgens de rechtbank door de Helmonder moeten worden betaald. Ook dat vond de advocate onterecht. Er is een verzekeringsplicht in Nederland, met veel regelingen als dat niet lukt. Doet er niet toe, vond het OM. Het slachtoffer leed schade, en die moet worden betaald door de veroorzaker ervan.

Het OM bleef bij de eis van vier jaar cel. De advocate vroeg vrijspraak. Mocht dat er niet inzitten, dan was de twee jaar die de man nu al achter tralies zat ruimschoots voldoende voor een mishandeling. Meer is het niet geweest, aldus de pleitster.