Scheve gezichten op Helmondse weekmarkt: ‘echte klanten komen toch wel’

Auto brandt uit vlakbij station Helmond

7:12 HELMOND - Aan de Spoorstraat in Helmond, vlakbij het station, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 01.00 uur in de nacht. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging.