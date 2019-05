Schok na massale vechtpartij in Someren: ‘Dit nog nooit meegemaakt’

De keeper van SV Someren kon zondag het ziekenhuis relatief snel verlaten. Even daarvoor was de doelman door een HVV’er in het gezicht getrapt terwijl hij op de grond lag. ,,Hij had meerdere sneeën in zijn gezicht, vanwege de noppen. De man die schopte, had zijn voetbalschoenen aan”, vertelt een ploeggenoot, een dag na het geweldsincident. Hij wil anoniem blijven. ,,Iedereen is weer gaan werken vandaag. Maar we zijn hier allemaal van onder de indruk. Ik voetbal al vanaf de F’jes en heb dit nog nooit meegemaakt.”