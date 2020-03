Scholen langer dicht: hoe moet dat nu met toetsen?

„Leerkrachten in het basisonderwijs hebben echt wel een beeld van de kinderen in hun klas. Niet alleen cognitief, maar ook hoe de kinderen in hun vel zitten”, stelt bestuursvoorzitter Wim Klaassen van Eenbes Basisonderwijs, met scholen in Geldrop en omstreken. Hij wijst op de leerlingvolgsystemen, waar gedurende het hele schooljaar gegevens voor verzameld worden. „Het beeld van een leerling valt of staat niet met een paar weken niet toetsen.”

Jan van der Heijden van QliQ Primair Onderwijs, met basisscholen in Helmond, verwacht een richtinggevende rol van het ministerie van Onderwijs en overleg met andere schoolbesturen over de overgang naar een volgend schooljaar, wanneer de scholen uiteindelijk weer opengaan. Of dat na de meivakantie zal zijn, is trouwens allerminst zeker. Premier Rutte wees erop dat de maatregelen die nu tot en met 28 april gelden ook weer verlengd kunnen worden als dat nodig is.

In het voortgezet onderwijs ligt de situatie iets anders. Wat rector Maarten de Veth van het Pius X-College in Bladel betreft ligt de eerste zorg nu bij de eindexamenleerlingen. „Daar worden nu eerst de mondelinge schoolexamens afgerond. De schriftelijke volgen op een later tijdstip.” De scholen hebben daar tot 1 juni de tijd voor gekregen, de eindexamens werden eerder al afgelast.