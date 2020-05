Scholen worstelen: hoe moeten kinderen maandag terug?

Als maandag de helft van de leerlingen op de scholen weer naar hun juf of meester gaat en de kinderdagverblijven weer open zijn voor alle kinderen van nul tot vier jaar, begint een hele grote logistieke operatie. ,,Deze situatie hebben we nooit eerder meegemaakt. We kunnen niet leunen op een draaiboek dat al voor ons klaar ligt”, zegt bestuursvoorzitter Jan van der Heijden van de Qliq-scholen in Helmond.

Ook op de weg drukker

Kleuterjuffen op het muurtje

Stroever afscheid

,,Het lastige is de kinderen lange tijd niet bij de opvang zijn geweest, net zoals na een lange vakantie. Het afscheid zal niet bij alle, maar wel bij sommige kinderen stroever zijn, daarom hebben we de eerste week veel aandacht voor het wenproces”, zegt directeur Ingrid Teunissen van kinderopvang Dikkie & Dik in Eindhoven.

Een peuter die aan het been van zijn vader of moeder blijft hangen is wel een probleem, erkent eigenaar Hans van der Hulst van Villa Vrolijk in Helmond. ,,Het kind van de ouder aftrekken is niet toegestaan.” Bij De Grabbelton in Geldrop proberen ze een moeilijk afscheid te ondervangen met een triptrap-stoel. ,,We zijn er geen voorstander van om een kind in zo'n geval weer naar huis te sturen. Die heeft dan al snel door dat als -ie maar huilt, hij niet naar de opvang hoeft", zegt mede-eigenaar Henriëtte Schrander.