Schone basisscholen in de prijzen

Overval­lers uit Helmond, Nuenen en Aar­le-Rix­tel zijn te gevaarlijk om los te lopen

15:52 DEN BOSCH - Vier van de vijf leden van een bende die veel gewapende overvallen pleegde in en rond Helmond, waaronder ook drie in Beek en Donk, blijven voorlopig in de cel. Ze zijn te gevaarlijk om vrij te laten uit voorarrest, zo besloot de Bossche rechtbank vrijdag.