School 't Hout in Helmond maandag open na coronabesmettingen

Tien jaar achter de voordeur in Leonardus­buurt: ‘En maar ouwebetten hè. Waar vind je nog zo'n wijk?’

18 februari HELMOND - Tien jaar geleden werd er in de Leonardusbuurt in Helmond gestart met de zogeheten ‘achter de voordeur-gesprekken’. Terwijl de wijk stevig gerenoveerd werd, veranderde de buurt door deze huisbezoekjes óók van binnenuit. ,,Soms pakten we iemands’ handje vast, soms gaven we iemand een schop onder de reet.”