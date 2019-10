Schoten door Helmondse deur moet 44 maanden cel kosten

Video Integratie van Poolse ‘voet­balfreaks’ in Helmond

10:23 HELMOND - Het wedstrijdformulier van het zesde elftal van Rood Wit ’62 uit Helmond is bijzonder. Daarop prijken geen reguliere namen zoals Janssen of Jacobs, maar Kaczmarski, Lorenowicz en Stelmaszek. Twintig Polen uit de regio hebben elkaar gevonden en integreren samen via het voetbal in de kelderklasse. Het ED keek een ochtend mee tijdens de wedstrijd tegen Stiphout Vooruit 4.