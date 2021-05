Schoten gelost bij woning in Helmond, geen gewonden gevallen

Na een rondje webwinke­len in De Peel brengt één bezorger je groenten, schoenen en borrelhap­jes thuis

28 april DEURNE/HELMOND - Lokale ondernemers uit Helmond en Deurne hebben de krachten gebundeld in DeWinkelVanHier.nl. De online shopper kan in één keer via meerdere zaken van Stiphout tot Liessel bestellen, afrekenen en laten bezorgen.