Schrijver Arnon Grunberg terug in ‘exotisch’ Helmond om jeugd voor te houden dat ‘als alles goed gaat, je geen verhaal hebt’

Kinga (29) nam de bus van Polen naar Helmond. En toen ging alles bergaf­waarts

28 maart Ze duiken vaak op in het nieuws, arbeidsmigranten uit Polen. Ze worden door de politie met veel te veel aangetroffen in illegale kamers. Werken zich onder belabberde omstandigheden uit de naad in een fabriek. Ontsporen. Of kunnen niet meer voor hun kind zorgen. Het gebeurt bijna nooit dat ze zelf hun verhaal vertellen. Kinga (29) uit Helmond doorbreekt die stilte. ,,Ik heb hier hulp gekregen die in Polen niet bestaat.”