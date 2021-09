Schulden kwijtgescholden van Helmondse slachtoffers toeslagenaffaire: meer dan 200 ouders in beeld

Vrouwen uit hele regio schenken hun borstpro­the­ses aan lotgenoten in Cuba: ‘Voor de vrouwen daar is het een luxe om te dragen’

17 september Ze hebben alleen een soort stoffen ‘vulling’, de vrouwen in Cuba die hun borsten moeten missen door kanker. Zachte siliconen protheses in verschillende vormen? Dat is een grote luxe voor ze. Om die reden doneren honderden vrouwen uit deze regio jaarlijks hun eigen protheses. De Cubaanse chirurg Alexis Cantero Ronquillo kwam ze donderdag persoonlijk ophalen in Deurne.