SchuldHulpMaatje helpt nu ook mensen met schulden in Helmond

Moeder zoekt getuigen van mishande­ling van haar zoon in Aar­le-Rix­tel: ‘Dit kan en mag gewoon nooit meer gebeuren’

13:12 AARLE-RIXTEL - ,,Gelukkig is er iemand met een auto gestopt en heeft hem thuis gebracht.” Het is het enige lichtpuntje in het verhaal van Wessel van den Hurk. De 20-jarige werd in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld toen hij naar huis fietste van een feestje in Aarle-Rixtel. Zijn moeder, Jacquelien Tielemans uit Helmond, is op Facebook een zoektocht gestart naar getuigen. ,,Dit kan en mag gewoon nooit meer gebeuren! Deze jongens moeten worden gepakt.”