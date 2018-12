Sculptuur terug op Helmondse markt, na botsing met vrachtwagen

Zestigerja­ren­pop in Helmond kan nog jaren mee

12:00 HELMOND - Hoewel er in aanloop naar deze editie van Zestigerjarenpop wat gedoe was over de opzet van het muziekfestijn, viel er op zaterdagavond in de Cacaofabriek niks te mopperen. Drie bandjes speelden de muziek waar het publiek voor was gekomen. ,,Mensen komen hier om te buurten, te drinken en muziek te luisteren.”