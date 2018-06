Seafood Shop kan voorlopig blijven, toekomst ongewis

Enquête Korte enquête: Jonge kinderen en (on)veiligheid van sociale media

11:04 Kinderen zijn steeds jonger (vanaf 8 jaar of zelfs jonger) actief op sociale media, en dan meestal op platforms of apps waar hun ouders minder of niet bekend mee zijn, zoals Musical.ly, Snapchat en Instagram. Uit onderzoek van Norton Cyber Security uit 2017 blijkt dat 91 procent van de Nederlandse ouders zich zorgen maken over de online veiligheid van hun kinderen, maar mogelijk niet weten hoe ze te beschermen.