Sein voor ontwikkeling Het Gulden Land staat op groen, maar er zijn ook zorgen

Ecologi­sche zonneweide tussen de reeën en dassen van het Gulden Land

28 maart AARLE-RIXTEL - Op het voormalige slibdepot naast de waterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel verrijst na de zomer een zonnepanelenveld. Eentje die nieuw is in zijn soort: de panelen laten licht door en worden zo ver van elkaar geplaatst, dat de natuur er minder hinder van ondervindt.