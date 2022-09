Seksbioscoop in Helmond gaat volgend jaar weer open: zaal wordt groter en winkel moderner

Dure wagens, nachtelijk bezoek en autobrand: illegaal pokerpand­je in Eindhoven op slot na bezorgde meldingen uit buurt

EINDHOVEN - Dure auto’s voor de deur, mannen die ’s nachts een bedrijfje binnengaan, camera’s aan de muur. De buurt had geen fijn gevoel bij het pandje in de Willem Rosestraat in Eindhoven. De politie viel binnen en ontdekte een illegale pokerhal.

