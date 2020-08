Sem (21) ontdekt veiligheidslek in site RIVM en krijgt als dank een brief en T-shirt

Herboren Stans aast op eerherstel met Helmond Sport: ‘Stond vooral tegen mezelf te voetballen’

20 augustus Jeff Stans (30) werd vorig seizoen met hoge verwachtingen binnengehaald door Helmond Sport, maar maakte het niet bepaald waar. In de coronaperiode ging hij succesvol de strijd met zichzelf aan: hij is fitter en gretiger dan ooit. En ondanks het verlies tegen Excelsior, is hij vol vertrouwen.